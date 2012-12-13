Впервые в Украине мастер-класс для воспитанников детских домов проведут известные украинские художники

ДАТА: 15 декабря 2012 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Киев, ул. Десятинная, 13, галерея «Триптих-арт»

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 11:00

15 декабря 2012 года в 11:00, впервые в Украине пройдет беспрецедентная благотворительная акция, инициированная группой коллекционеров и поддержаная известными украинскими художниками Алиной Максименко, Ириной Озаринской, Еленой Рыжих и талантливым скульптором Владимиром Журавлем, дизайнером Ольгой Сытой.

Маленькие воспитанники трех детских домов под профессиональным руководством сконструируют новогоднюю елку и своими руками изготовят сказочные елочные украшения и игрушки.

Акция пройдет в рамках благотворительного проекта «Наши дети», целью которого является поддержка детей-сирот, нуждающихся в нашей помощи и внимании. Проект состоит из двух частей - творческой (мастер-классы для детей с ведущими киевскими художниками) и благотворительного аукциона. Благотворительный аукцион пройдет уже второй раз.

Все средства, которые будут собраны во время аукциона пойдут на поддержку детских домов "Специализированная школа-интернат для слабовидящих детей", «Колыбель детской надежды" и "Чебурашка".

В 14:00 в галерее "Триптих-арте" пройдет Второй благотворительный аукцион "Наши дети". Для него художники, скульпторы, галеристы и коллекционеры предоставили свои работы бесплатно. Всего на аукционе будет представлены 43 творческие работы.

Дополнительная информация: 066 214 4657, 067 406 1261