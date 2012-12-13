Оппозиция с криками «Тушку вон!» требует выгнать Табалова из Рады
11:42, 13 декабря 2012Политика
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В сессионном зале депутаты от оппозиции требуют выгнать Александра Табалова.
Александра Табалова выгоняют с Рады
В сессионном зале Верховной Рады депутаты от оппозиции требуют выгнать народного депутата Александра Табалова.
Как передает корреспондент УНИАН, они скандируют: «Тушку прочь!», «Изменник!».
Как известно, А.Табалов прошел в ВР по избирательному списку «Батькивщины» (№ 49).
Лидеры трех фракций – «Батькивщина», «УДАР» и ВО «Свобода» подошли к председательствующему на пленарном заседании лидеру фракции Партии регионов Александру Єфремову и требуют решения этого вопроса, поскольку иначе народные депутаты от оппозиции не позволят проводить заседание парламента.
Сейчас в парламенте рассматривается вопрос об избрании председателя ВР, но пока еще никто не выступает.
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