«Тушка» Табалов-старший пришел в ВР и подсел к регионалам

Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам депутата Андрея Шевченко, утром Табаловы долго кружили на машине вокруг Верховной Рады.

Регионалы посадили Табалова в глубь своих рядов. В то же время Шевченко отметил, что не знает, получили Табаловы от ЦИК значки и удостоверения, но фракция Батькивщины их уже получила.