«Тушка» Табалов-старший пришел в ВР и подсел к регионалам
11:20, 13 декабря 2012Политика
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«Тушка» Александр Табалов пришел в Верховную Раду .
Табаловы кружили вокруг ВР
Об этом сообщает "Украинская правда".
По словам депутата Андрея Шевченко, утром Табаловы долго кружили на машине вокруг Верховной Рады.
Регионалы посадили Табалова в глубь своих рядов. В то же время Шевченко отметил, что не знает, получили Табаловы от ЦИК значки и удостоверения, но фракция Батькивщины их уже получила.
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