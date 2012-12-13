«Тушка» Табалов-старший пришел в ВР и подсел к регионалам

11:20, 13 декабря 2012
Политика
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«Тушка» Александр Табалов пришел в Верховную Раду .

Табаловы кружили вокруг ВР

Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам депутата Андрея Шевченко, утром Табаловы долго кружили на машине вокруг Верховной Рады.

Регионалы посадили Табалова в глубь своих рядов. В то же время Шевченко отметил, что не знает, получили Табаловы от ЦИК значки и удостоверения, но фракция Батькивщины их уже получила.

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