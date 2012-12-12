В киевской милиции заявляют, что «Беркут» к ВР никто не вызывал

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, комментируя заявление лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка, который требовал установить, кто и зачем вызывал к ВР спецотряд милиции.

«Никто «Беркут» в парламент не вызывал, он еще утром в составе ППС принимал участие в обеспечении правопорядка, чтобы сделать невозможными и предупредить любые возможные правонарушения, которые могли бы возникнуть во время первого дня работы нового состава парламента», - отметили в милиции.