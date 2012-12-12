Яценюк требует от президиума ВР выяснить, кто вызвал «Беркут»
16:40, 12 декабря 2012Политика
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Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк требует от президиума Верховной Рады выяснить, на каких основаниях к стенам парламента было вызвано спецподразделение «Беркут», который мешал народным депутатам входить в парламент и применял к ним силу.
Яценюк говорит, что милиция не пускала и нардепов, и сотрудников ВР
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил сегодня во время вечернего пленарного заседания.
«У оппозиции вопрос, кто только что вызвал к зданию Верховной Рады Украины специальные подразделения милиции, которые вопреки законам и Конституции, стали избивать народных депутатов и мешали им заходить в парламент», - сказал А.Яценюк.
Кроме того, он отметил, что милиция также не давала возможности войти в ВР работникам парламента.
В свою очередь, председательствующий на заседании лидер фракции ПР Александр Ефремов сказал, что не имеет такой информации, однако предложил пригласить для предоставления соответствующей информации тех, кто за это отвечает.
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