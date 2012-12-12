Яценюк требует от президиума ВР выяснить, кто вызвал «Беркут»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил сегодня во время вечернего пленарного заседания.

«У оппозиции вопрос, кто только что вызвал к зданию Верховной Рады Украины специальные подразделения милиции, которые вопреки законам и Конституции, стали избивать народных депутатов и мешали им заходить в парламент», - сказал А.Яценюк.

Кроме того, он отметил, что милиция также не давала возможности войти в ВР работникам парламента.

В свою очередь, председательствующий на заседании лидер фракции ПР Александр Ефремов сказал, что не имеет такой информации, однако предложил пригласить для предоставления соответствующей информации тех, кто за это отвечает.