Народные депутаты от «Свободы» срезали ограждение у Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, спиливание ведется со стороны парламента, а с другой стороны ограждения стоит много представителей милиции.

Депутатам помогают сторонники «Свободы».

Милиция хотела задержать одного из срезавших ограждение, но ей не удалось.

В частности, когда вооруженный отряд милиции схватил и попытался забрать в машину одного из срезавших, «свободовцы» и их сторонники подбежали к машине и «отбили» активиста.

На площади перед парламентом стоят два генератора, с помощью которых работают «болгарки» для резки железа.

Между тем в «Свободе» заявили, что это заграждение, которое они срезали у Верховной Рады, было поставлено незаконно.

«Длительное время ни журналисты, ни общество не могли выяснить, кто отвечает за сооружение этого незаконного забора», - отметили УНИАН в пресс-службе партии.

«Свободовцы» утверждают, что Верховная Рада является высшим представительским органом украинского народа, следовательно, народ имеет право доступа к нему.