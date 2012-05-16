Киев не заказывал забор вокруг Верховной Рады

Так в КГГА ответили на запрос депутата Владимира Арьева, сообщает Украинская правда.

"В исполнительном органе КГГА заказ на данный металлический забор не выявлен", - сказано в ответе.

Кроме того, в документе отмечается, что "средства из городского бюджета на установление данного металлического забора не выделялись".

Как известно, вокруг Верховной Рады был установлен забор, который уже несколько раз сносили граждане во время акций протеста. Потом его восстанавливали.