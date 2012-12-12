В Раде вывесили портреты новоиспеченных «тушек» в траурных черных рамках

Представители "Батькивщины" во время перерыва в заседании Рады повесили на трибунах портреты Табаловых в черных рамках.

Под портретами написано только одно слово: "предатели".

Как сообщалось ранее, вчера, 11 декабря, Александр и Андрей Табалов отказались входить в состав фракции "Батькивщина", тем самым нарушив присягу кандидата в народные депутаты, подписанные ими 5 августа 2012 Фракция "Батькивщина" на основании присяги единогласно приняла решение о требовании сложить мандаты от вышеуказанных депутатов, сообщает ТСН.ua.

Нардеп от оппозиции Андрей Шевченко очень эмоционально оценил поступок отца и сына, назвав это "е ** ным позором". Сами Табалов не смогли четко объяснить позицию о своей фракционной принадлежности.

Соратники Тимошенко обвинили Яценюка в проведении в Раду "тушек". Сам Яценюк взял на себя ответственность за наличие перебежчиков. По его словам, Табаловы предали не только избирателей, которые за них проголосовали, но и нарушили присягу, которую давали перед Богом и однопартийцами.