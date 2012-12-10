Открытие фотовыставки "Благотворительность сквозь призму объектива"

12 декабря 2012 года, 18:30, г. Киев, ул. Лаврская 10.

Фотовыставка "Благотворительность сквозь призму объектива" откроется 12 декабря 2012 в 18.30 в Малой галерее Художественного арсенала (Киев, ул. Лаврская 10).

В программе открытия:

- церемония награждения победителей III Всеукраинского фотоконкурса «Благотворительность сквозь призму объектива",

- истории благотворительности, которые шокируют, трогают и веселят;

- живое общение с героями и авторами самых ценных фото о добре в действии.

Аккредитация на открытие фотовыставки обязательна !

Аккредитоваться можно до 18.00 11 декабря 2012 у Дарьи Непочатовой по тел. 066 767 63 51 или e-mail dasha.nepochatova@ufb.org.ua