Открытие фотовыставки "Благотворительность сквозь призму объектива"
13:21, 10 декабря 2012Политика
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12 декабря 2012 года, 18:30, г. Киев, ул. Лаврская 10.
Фотовыставка "Благотворительность сквозь призму объектива" откроется 12 декабря 2012 в 18.30 в Малой галерее Художественного арсенала (Киев, ул. Лаврская 10).
В программе открытия:
- церемония награждения победителей III Всеукраинского фотоконкурса «Благотворительность сквозь призму объектива",
- истории благотворительности, которые шокируют, трогают и веселят;
- живое общение с героями и авторами самых ценных фото о добре в действии.
Аккредитация на открытие фотовыставки обязательна !
Аккредитоваться можно до 18.00 11 декабря 2012 у Дарьи Непочатовой по тел. 066 767 63 51 или e-mail dasha.nepochatova@ufb.org.ua
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