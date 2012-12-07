У Азарова говорят, что украинские аграрные законы уже почти такие, как в ЕС

Украина достигла значительного прогресса в реализации проекта международной технической помощи «Выполнение Украиной обязательств относительно членства в ВТО и реализации Европейской политики добрососедства в сельском секторе».

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики. Сейчас отечественное законодательство гармонизировано с европейскими директивами почти на 90 процентов. Таким образом, Украина и Европейский союз завершили очередной этап сотрудничества в аграрном секторе. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.

Он также отметил, что вопрос дальнейшего развития сельского хозяйства и сельских территорий является одним из ключевых блоков Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, неотъемлемой частью которой является создание зоны свободной торговли.

«Украина достигла прогресса в вопросах приближения к политике ЕС, его законодательства в сфере сельского хозяйства и развития сельской местности. Также мы имеем результаты в гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами в сфере безопасности пищевой продукции и ветеринарного контроля, идентификации и регистрации животных, а также внедрении системы НАССР. Это свидетельствует о том, что мы примерно на 90 процентов гармонизировали свое законодательство с европейскими директивами. Наши европейские партнеры положительно оценили прогресс в этих вопросах», - отметил Иван Бисюк.

Руководитель Управления программ помощи в Украине, представитель ЕС Эндрю Расбаш, в свою очередь отметил роль Министерства аграрной политики и продовольствия в развитии аграрного сектора государства и поблагодарил за сотрудничество.

Напомним, что проект «Выполнение Украиной обязательств относительно членства в ВТО и реализации Европейской политики добрососедства в сельском секторе» финансировался Европейским союзом и длился 51 месяц.