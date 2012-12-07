Дубневич заявил, что его подпись под поддержкой Калетника - фальшивка (фото)

Об этом говорится в его официальном заявлении на имя членов подготовительной группы, которое обнародовала "Украинская правда".

"Официально заявляю о том, что я не подписывал ни одного документа, в том числе и письменного предложения на поддержку Калетника Григория в качестве представителя в Подготовительной депутатской группе..., - говорится в заявлении.

Дубневич заявил, что не подписывал документов в поддержку одного из новоизбранных депутатов для делегации в состав депутатской группы.

Как известно, Борис Тарасюк в пятницу обнародовал документы, которые ему предоставили в Аппарате Верховной Рады, где есть перечень депутатов, которые якобы поддержали кандидатуры Калетника и Давида Жвании для делегации в состав Подготовительной депутатской группы.

Тарасюк заявил, что не сомневается в том, что подписи депутатов сфальсифицировали.