Большинство депутатов негативно относятся к отмене политреформы

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина среди народных избранников.

Так, решение Конституционного суда, согласно которому была отменена политреформа и возвращены полномочия президенту, негативно оценивают 68,3% депутатов. Из них 55,0% выбрали ответ «точно негативно», а 13,3% - «скорее негативно» на этот вопрос. При этом каждый четвертый опрошенный (25,0%) дал позитивную оценку этому решению. Из них 13,3% оценили его «скорее позитивно», 11,7% - точно позитивно. Затруднились с ответом на данный вопрос 6,7% респондентов.

Кроме того, более половины народных депутатов VI созыва (51,7%) считает, что новый состав ВР должен отменить депутатскую неприкосновенность. Из них ответ «точно да» дали 30,0%, «скорее да» - 21,7%%. Полагают, что отменять депутатскую неприкосновенность не стоит, 45,0% опрошенных. Из них 25,0% выбрали ответ «скорее нет», а 20,0% - «точно нет». Затруднились ответить на этот вопрос 3,3% респондентов.

С 4 по 6 декабря 2012 года Институтом Горшенина был проведен опрос среди народных депутатов Украины VI созыва. Выборка исследования была разработана с учетом количественного состава фракций Верховной Рады Украины. В опросе приняли участие 147 парламентариев. Метод опроса – анкетное интервью. Погрешность репрезентативности данного исследования: ±6,6%.