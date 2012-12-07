Депутат от Кличко заявляет, что его переманивали в «тушки» 5 миллионами

Об этом пишет "Украина молодая".

Отвечая на вопрос газеты относительно обстоятельств, при которых прозвучало это предложение, Каплин рассказал: «Это был телефонный звонок. Собеседник спросил, готов ли я поменять политическую партию и, соответственно, фракцию в Верховной Раде. На мой встречный вопрос, кого он представляет, ответ был такой: мол, конкретную политическую силу назвать не могу, но это будет «провластная команда». Название Партии регионов в разговоре не фигурировало. Мое согласие оценивалась суммой от пяти миллионов долларов. При этом в нагрузку предлагалось еще и трудоустроить в органы государственной власти тех людей, которых назову ».

Депутат сказал, что номер, с которого звонили, был скрыт.