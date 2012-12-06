Венецианская комиссия: назначение и увольнение судей - дело ВСЮ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом сегодня во время круглого стола «Концептуальные вопросы совершенствования конституционных принципов правосудия в Украине» сказала вице-президент Венецианской комиссии Ханна Сухоцка.

Она заметила, что в своих рекомендациях Венецианская комиссия неоднократно обращала внимание на то, что заложенный в Конституции Украины механизм назначения и увольнения судей не соответствует европейским стандартам и должен быть изменен.

«Ключевая роль в механизме назначения и увольнения судей должна принадлежать Высшему совету юстиции, состав которого необходимо пересмотреть с тем, чтобы большинство в нем - согласно европейским стандартам - составляли авторитетные, опытные судьи, избранные самими судьями. При этом также должны быть обеспечены плюралистические гарантии относительно тех членов, которые не относятся к судебной власти», - отметила Х.Сухоцка.

С другой стороны, отметила она, в контексте утверждения европейских стандартов отбор и занимание судейских должностей, судейская карьера должны зависеть от личных способностей, подготовки, результатов работы человека.

По словам члена Венецианской комиссии, секретаря Конституционной ассамблеи, Советника Президента Украины - руководителя Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Марины Ставнийчук, рекомендации Венецианской комиссии относительно внесения изменений в Конституцию Украины в части правосудия касаются нескольких основных направлений. Среди них - механизм доступа к судейской профессии и должности судьи, вопросы судоустройства, принципы и принципы судопроизводства и судейского самоуправления, место и роль прокуратуры.

По убеждению М.Ставнийчук, еще одним важным элементом обновленного конституционного механизма назначения и увольнения судей должна стать передача права лишения судейского иммунитета от Верховной Рады к компетенции судебных органов на основе четких определенных конституционных критериев.

Не менее важным направлением конституционных изменений, которое вытекает из рекомендаций Венецианской комиссии, является вопрос судоустройства. Венецианская комиссия считает, что система судов в Украине является чрезвычайно сложной и разветвленной – следовательно, нуждается в упрощении, в частности путем уменьшения количества уровней судов. Кроме того, Венецианская комиссия считает, что вопрос образования и ликвидации судов должен регулироваться на законодательном уровне.