Чалый говорит, что ситуацию в Украине Европа считает патовой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Чалый сказал на заседании круглого стола в Киеве.

«Ратификацию соглашения, даже по техническим причинам, невозможно будет провести в 2013 году», - сказал он.

По словам эксперта, сейчас фактически завершен перевод на языки стран - членов ЕС части соглашения, которая касается экономики, а до марта 2013 года планируется завершить полный перевод всего соглашения.

В.Чалый отметил, что украинский вариант практически уже готов, «и на март - апрель уже никаких технических вопросов не останется».

«Таким образом, я думаю, что наиболее оптимистичный сценарий - это подписание соглашения на саммите «Восточного партнерства» во Вроцлаве в конце следующего года, возможно, вместе с другими странами. По крайней мере, такой вариант рассматривается для того, чтобы не делать подарок украинской власти, а сделать нормальное развитие событий для Украины в целом», - сказал он.

По словам В.Чалого, если соглашение будет подписано в конце следующего года, то еще около двух лет будет длиться ратификационный период.

Эксперт отметил, что, по пессимистическому сценарию, Украина может ожидать эти процедуры после 2015 года, когда в стране будет новая власть.

«В Европе считают ситуацию патовой и тупиковой. На сегодняшний день, к сожалению, украинские власти не дают правильных сигналов для того, чтобы разблокировать эту ситуацию», - добавил В.Чалый.