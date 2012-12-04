Сегодня Верховная Рада возьмется за бюджет

Рассмотрение бюджета в повестке дня значится вторым вопросом – после заявлений депутатов и рассмотрения еще одного вопроса о регулировании градостроительной деятельности, сообщает Украинская правда.

По итогам представления парламент примет решение о принятии доработанного проекта госбюджета к рассмотрению и дальнейшей работе над ним.

Бюджетный комитет предлагает завершить рассмотрение госбюджета на 2013 год уже 6 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины принять закон о Государственном бюджете Украины на 2013 год с предельным объемом дефицита 50,4 миллиарда гривень, что составляет 3,2% от прогнозируемого на 2013 год номинального ВВП в объеме 1,576 триллиона гривень.

Доходы Госбюджета на 2013 год предлагается установить на уровне 361,51 миллиарда гривень, в том числе доходы общего фонда – 315,224 миллиарда гривень. Расходы Госбюджета предлагается запланировать на уровне 410,661 миллиарда гривень, в том числе расходы общего фонда – 363,65 миллиарда гривень.

Предельный объем дефицита общего фонда Госбюджета планируется установить на уровне 44,535 миллиарда гривень.

В сопроводительном документе к законопроекту указывается, что бюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: ВВП – 1,576 триллиона гривень, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 5,5%, фонд оплаты труда – 482,3 миллиарда гривень.