В МИД Беларуси решили, что министр обороны ФРГ утратил здравый смысл

Об этом УНИАН заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Савиных, комментируя решение властей Германии закрыть аппарат военного атташе при своем посольстве в РБ.

«Увлекаясь партийными маневрами, немецкие политические деятели теряют здравый смысл и принимают абсурдные решения», - подчеркнул А.Савиных.

При этом он отметил, что немецкая сторона сама вправе определять структуру и направления работы своих дипломатических представителей.

«Однако из озвученной формулировки понятно, что это надуманный шаг, который противоречит общеевропейским усилиям по укреплению безопасности. Мы полагаем, что данное решение связано с обострением политической борьбы между партийными структурами внутри Германии», - отметил А.Савиных.

По его словам, министра обороны Германии «можно только пожалеть, так как известно, что у абсурда границ нет».

Как сообщал УНИАН ранее немецкое агентство dpa передало, что решение о закрытии аппарата военного атташе при посольстве Германии в Беларуси министр обороны Германии Томас де Мезьер принял после совещания в МИД Германии.

Власти Германии сочли невозможным дальнейшее военное сотрудничество с официальным Минском в связи с многочисленными случаями нарушений прав человека в Беларуси.

2 декабря все сотрудники аппарата военного атташе были отозваны из Минска.

Решению по прекращению миссии военного атташе в Минске предшествовали дипломатические шаги обеих стран. В сентябре 2012 года правительство Германии констатировало отсутствие улучшения в Беларуси ситуации с политическим преследованием инакомыслящих и ограничило военное сотрудничество. В ответ Минск прекратил кооперацию с Бундесвером.

Справка УНИАН. Аппарат военного атташе Посольства Германии в Беларуси был создан в 1993 году. В его задания входило наблюдение за процессами развития и реформирования белорусской армии и ее взаимодействием с вооруженными силами других государств и международных структур безопасности – СНГ, НАТО, ОБСЕ и ООН. Аппарат также предоставлял белорусскому Министерству обороны информацию по военным вопросам, касающимся Германии.