Казахстан отмечает новый государственный праздник - День первого президента

Кроме того, как сообщает РИА «Новости», в День первого президента будут реализованы социальные проекты: предприниматели в регионах премируют сотрудников, местные власти выделят средства для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и детей-сирот.

В Астане 1 декабря поднимут новый штандарт президента Казахстана.

Парламент Казахстана 10 декабря 2011 года принял закон об учреждении 1 декабря государственного праздника - Дня первого президента Казахстана. Закон был подписан главой государства 14 декабря.

Предложение о новом празднике выдвинула группа депутатов сената парламента Казахстана в преддверии празднования 20-летия независимости: именно 1 декабря был избран первый президент и установлен институт президентства Республики Казахстан.

1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента республики, в ходе которых действующий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей.