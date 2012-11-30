В ВР говорят, что в борщ депутатам никто не плевал

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы парламента.

В частности, 29 ноября ряд интернет-изданий распространили информацию о событиях, которые якобы происходили в столовой парламента, а именно об официантке, которая якобы плевала в еду народным депутатам.

“К сожалению, в отечественных СМИ и интернет-изданиях все чаще публикуется информация, которая не основывается на достоверных фактах, непрофессиональная, непроверенная или с оттенком одностороннего обвинения. Так произошло и в этот раз, когда внимание общества привлекли к недостоверному факту”, - говорится в заявлении.

В пресс-службе заверили, что в столовых Верховной Рады никогда не работала официантка на имя Юлия Борщенко и в течение работы парламента шестого созыва не увольняли работников пищевого блока по указанной статье.

“Вместе с тем отмечаем, что даже самые привередливые в гастрономических вкусах народные депутаты никогда не обращались с жалобами на качество кушаний в Верховной Раде, в том числе и Валентин Матвеев”, - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Ряд изданий 29 ноября написали, что официантку столовой ВР уволили после того, как депутат от КПУ Валентин Матвеев обнаружил, что эта официантка плевала в еду.