ЦИК зарегистрировала уже 431 из 445 избранных народных депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании ЦИК.

В частности, зарегистрированы Олег Сиротюк, избранный по избирательному списку ВО «Свобода» (№16), и Михаил Головко, избранный в одномандатном избирательном округе №164 (Тернопольская область, выдвиженец ВО «Свобода»).

Таким образом, по состоянию на 30 ноября ЦИК зарегистрировала 431 из 445 народных депутатов, избранных на выборах 28 октября.