ЦИК зарегистрировала уже 431 из 445 избранных народных депутатов
12:42, 30 ноября 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух народных депутатов, в том числе одного депутата, избранного по избирательному партийному списку, и одного – избранного в одномандатном избирательном округе.
Регистрация близится к завершению
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании ЦИК.
В частности, зарегистрированы Олег Сиротюк, избранный по избирательному списку ВО «Свобода» (№16), и Михаил Головко, избранный в одномандатном избирательном округе №164 (Тернопольская область, выдвиженец ВО «Свобода»).
Таким образом, по состоянию на 30 ноября ЦИК зарегистрировала 431 из 445 народных депутатов, избранных на выборах 28 октября.
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