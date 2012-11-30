Обвинение: «Днепропетровские террористы» были недовольны строем и Евро-2012

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обвинительном заключении по делу о терактах, оглашение которых сторона гособвинения продолжила 29 ноября на судебном заседании в Индустриальном районном суде Днепропетровска.

По данным гособвинения, с этой целью подсудимые Виктор Сукачев и Виталий Федоряк в сентябре 2010 г. создали в Днепропетровске террористическую группу. Они действовали с целью привлечения внимания общественности к своим политическим взглядам, касающимся изменения существующего в Украине политического строя и реформирования правоохранительной системы, требовали отмены проведения в Украине в июне 2012 г Евро-2012 и выплаты денежных средств.

В.Сукачев и В.Федоряк планировали, готовили и совершали теракты на территории Украины в период с сентября 2010 г. по 31 мая 2012 г. Они изготавливали взрывчатые вещества и взрывные устройства; проводили их испытания; определяли места закладки взрывных устройств; совершали террористические акты. Также указанные подсудимые отправляли в адрес органов государственной власти и юридических лиц письма и интернет-сообщения с угрозами совершения взрывов, если их требования о передаче денег не будут выполнены.

Как говорится в обвинительном заключении, в течение января-августа 2011 г. В.Сукачев и В.Федоряк получали информацию о порядке и способах создания самодельных взрывных устройств в домашних условиях из интернета. Химические вещества и компоненты они приобрели в торговых точках Днепропетровска, а изготовили взрывное устройство с химическими детонаторами-взрывателями по месту жительства В.Федоряка.

Первая попытка совершения террористического акта была предпринята В.Сукачевым и В.Федоряком в ночь на 12 августа 2011 года у здания Днепропетровского облсовета. Подсудимые присоединили химические детонаторы-взрыватели к взрывному устройству, чем начали и обеспечили необратимый процесс приведения в действие взрывного устройства и заложили взрывное устройство в урну для мусора возле здания Днепропетровского областного совета. Из-за допущенных технических просчетов при изготовлении взрывного устройства, взрыва не произошло, а взрывное устройство было извлечено из урны вместе с другим мусором.

«Таким образом, Сукачев В.В. и Федоряк В.В. совершили оконченное покушение на совершение преступления – террористического акта», - говорится в обвинительном заключении.

По теме: «Днепропетровский террорист» написал письмо Януковичу

По данным гособвинения, подготовку к терактам 12-13 октября в Харькове и Днепропетровске В.Сукачев и В.Федоряк начали в августе-сентябре 2011 г. Для этого они изготовили 8 взрывных устройств с химическими детонаторами-взрывателями.

Согласно плану, пять взрывов в центре Харькова должен был совершить В.Сукачев, В.Федоряк - 3 взрыва в центре Днепропетровска.

В начале октября 2011 года В.Сукачев, действуя совместно с Львом Просвирниным, который являлся пособником при совершении террористических актов в Харькове, переместили с места жительства В.Федоряка вышеуказанные взрывные устройства к месту жительства В.Сукачева.

Гособвинение утверждает, что 12 октября 2011 г. В.Сукачев перевез 5 самодельных взрывных устройств в Харьков, где активировал детонаторы-взрыватели к взрывным устройствам и заложил взрывные устройства в урны для мусора на Лопаньской набережной и возле здания больницы «Консультационная поликлиника». В урны он положил также письма к органам государственной власти с требованием передачи 5 млн долл. США и угрозами совершения новых террористических актов в случае невыполнения этих требований. Указанные взрывные устройства взорвались, соответственно, около 23.30 12 октября 2011 г. и около 0.40 13 октября 2011 г. Жертв не было.

Согласно обвинительному заключению, В.Федоряк 12 октября 2011 г. вечером принял решение о добровольном отказе от совершения трех запланированных терактов в Днепропетровске. Он выбросил 3 неактивированных самодельных взрывных устройств в мусорный бак.

21 октября 2011 г. В.Сукачев и В.Федоряк со взрывным устройством прибыли в Запорожье, затем его активировали и заложил в ячейку камеры хранения супермаркета «Сільпо» ЗАО «Фоззи Груп», размещенному на первом этаже здания торгового центра «Украина». В результате взрыва пострадавших не было, но причинен значительный имущественный ущерб юридическому лицу – ЗАО «Фоззи Групп» и было оставлено письмо с угрозами совершить новые взрывы в случае непередачи им 5 млневро.

Кроме того, с целью совершения теракта 15-16 ноября 2011 г. в Днепропетровске В.Сукачев и В.Федоряк изготовили 2 самодельных взрывных устройства с химическими детонаторами-взрывателями к ним. К одному из устройств В.Сукачев присоединил химический детонатор-взрыватель и заложил его около 18.00 15 ноября в бетонную урну для мусора возле здания торгового центра «ЦУМ» в Днепропетровске. 16 ноября около 00.03 произошел взрыв, повлекший гибель мужчины, причинение легких телесных повреждений женщине и значительный имущественный ущерб предпринимателю.

В обвинительном заключении говорится, что В.Федоряк 15 ноября 2011 г. вновь без ведома В.Сукачева добровольно отказался от совершения теракта, выбросив, не приведя в боевую готовность, второе самодельное взрывное устройство в урну для мусора возле дома № 65 по проспекту К. Маркса в Днепропетровске. При этом он сообщил В.Сукачеву, что устройство не сработало.

Утром 16 ноября при уборке самодельное взрывное устройство было извлечено из урны вместе с другим мусором и вывезено.

Также 16 ноября утром В. Сукачев и В.Федоряк на интернет-сайте «Комментарии» оставили сообщение с угрозами совершить новые взрывы в случае невыполнения их требований, изложенных в письме, оставленном 21 октября 2011 г. на месте взрыва в Запорожье.

Утром 27 апреля 2012 года В.Сукачев и В.Федоряк в лесопосадке у гостиницы «Парус» подготовили к взрывам четыре взрывных устройства с химическими детонаторами-взрывателями.

В.Сукачев заложил взрывные устройства в урны для мусора на остановках трамвая по маршруту № 1 по проспекту К. Маркса, 70 и 85, а В.Федоряк - в общественных местах по ул. Столярова, 1 и по проспекту К. Маркса, 101.

«С 11.47 до 12.55 в центре Днепропетровска прозвучало 4 взрыва, в результате которых тяжкие телесные повреждения получило четыре человека, повреждения средней тяжести - 3, легкие телесные повреждения у 30 человек. Имущественный ущерб составил: 13 автомобилей и 4 трамвайных вагона», - говорится в обвинительном заключении.

Гособвинение также утверждает, что пособником совершения данного террористического акта является знакомый В.Сукачева Дмитрий Рева, который 27 апреля, действуя по указанию В.Сукачева, в период совершения взрывов находился в районе проспекта К.Маркса. Он наблюдал за реакцией правоохранительных органов и общественности на совершенные взрывы и информировал исполнителей терактов В.Сукачева и В.Федоряка.

По данным гособвинения, Л.Просвирнин был пособником преступных действий В.Сукачева и В.Федоряка. Он приобрел и передал им стартовый пакет мобильного оператора для анонимной связи с СБУ с целью получения 4,5 млн долл. США от государственных органов власти Украины .

Также 27 апреля В.Федоряк и В.Сукачев направили по почте письмо в адрес СБУ и МВД с угрозами совершить новые взрывы, если они не получат требуемую сумму.

28 апреля 2012 г. на интернет-сайте «Комментарии» было размещено сообщение, отосланное с ноутбука В.Сукачева с угрозами совершения новых взрывов. 3 мая таким же образом было отослано электронное письмо менеджеру ЗАО «Фоззи Груп» с угрозами совершить новые взрывы в супермаркетах «Сільпо», если руководителями ЗАО не передадут террористам 400 тыс. долл. США.

В обвинительном заключении говорится, что угрозы новых взрывов с требованиями от органов власти 4,5 млн долл. В.Сукачев и В.Федоряк также отправляли 11, 14, 21 и 29 мая 2012 г.

Оглашение обвинительного заключения «днепропетровским террористам», состоящем из 2 томов, 407 страниц продолжится в суде 4 декабря в 14.00.