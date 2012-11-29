«Днепропетровский террорист» написал письмо Януковичу

Днепропетровец Лев Просвирнин, один из четырех подсудимых по делу о терактах, написал открытое обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу, заявив о своей невиновности, и просит суд направить его адресату.

Об этом подсудимый заявил в ходе открытого судебного заседания Индустриального районного суда Днепропетровска в среду, сообщает радио «Свобода».

По словам адвоката подсудимого Елены Кириловой, в письме ее подзащитного речь идет о фальсификации доказательств по делу и психологическом давлении на него во время следственных действий.

«Вместо того чтобы снять с меня обвинение, работники следственного отдела СБУ и прокуратуры начали активно фальсифицировать доказательства якобы моей причастности и применять давление на меня для получения ложных данных. По фактам применения ко мне давления и взятия свидетельств под давлением я еще 29 августа, то есть до конца досудебного следствия, написал заявление. Не получив ответа на это заявление, я написал 16 октября в прокуратуру Днепропетровской области еще одно заявление. До сих пор не была проведена проверка этих заявлений», – процитировала часть письма своего подзащитного Е.Кирилова.

По ее словам, в своем письме Л.Просвирнин также заявил, что фильм «Адский ад», продемонстрированный Первым национальным телеканалом, подает неправдивую информацию о нем и еще до приговора суда называет его преступником.

«Я прошу Вас как гаранта Конституции обеспечить мне право на защиту, право рассмотрения дела без давления прокуратуры на суд», – говорится в письме обвиняемого в адрес Президента.

По словам Е.Кириловой, руководство следственного изолятора отказалось направить это письмо Президенту, сославшись на отсутствие разрешения суда.

В то же время судья Виктория Игнатенко на судебном слушании заявила, что законодательство не предусматривает такого разрешения со стороны суда.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в частности 10 детей. По информации правоохранителей, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины («террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц»).

Задержанные по делу Виктор Сукачев, Виталий Федоряк, Л.Просвирнин и Дмитрий Рева также подозреваются в организации еще трех терактов, совершенных в октябре-ноябре 2011 года в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.