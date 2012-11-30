Сегодня ПАСЕ заслушает отчет своих наблюдателей по украинским выборам

Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы сегодня на своем заседании в Андорре-ла-Велья (Андорра) заслушает отчет о результатах работы миссии наблюдателей организации на парламентских выборах в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, на парламентских выборах в Украине 28 октября работали 40 наблюдателей от ПАСЕ.

После выборов председатель миссии наблюдателей от ПАСЕ Андреас Гросс заявлял, что многочисленные нарушения во время голосования свидетельствуют, что украинская власть не сдала тест на демократию.