Послы стран ЕС говорят, что отмена виз не за горами, а ассоциация - выгоднее чем ТС

Так считает Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Кристоф Вайль.

«Путь к подписанию соглашения об ассоциации и дорога к внедрению нашего общего плана и визовой либерализации не привязаны друг к другу. Мы хотим наконец обеспечить украинским гражданам безвизовый способ прибытия в Европейский союз. У нас есть план действия, первая стадия почти завершена - это украинское законодательство, на следующей стадии мы поговорим о внедрении. Но было бы неразумно сейчас называть какие-то сроки. По моему мнению надо, быстрее это делать да и только, но все же нужны совместные усилия», - заявил Вайль в эфире 5 канала.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Саймон Смит заявил, что подписание соглашения об ассоциации с Европейским союзом будет более мудрым решением для Украины, чем присоединение к Таможенному союзу. Это соглашение поможет Украине реализовать свой потенциал.

«Мне кажется, что следует и важно помнить, что соглашение об ассоциации и программа связанная с этим - это очень важная предпосылка подписания самого соглашения. Там есть существенная программа изменений, реформ, на большое убеждение европейских стран - это будет очень хорошая вещь для Украины и поможет Украине реализовать свой чрезвычайный потенциал. Есть убеждение также, что если Украина подпишет соглашение об ассоциации, то это будет мудрее для украинского будущего, чем присоединение к Таможенному союзу. И в этой степени, мне кажется, что по многим столицах ЕС преобладает мнение, что подписание этого соглашения является правильным и реализация его тоже», - заявил Смит.

Посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин считает, что соглашение об ассоциации будет подписано тогда, когда Украина выполнит определенные условия, на которых настаивает ЕС.

«Тяжело предусмотреть все возможные действия всех европейских партнеров. На сегодня выглядит, что побеждает воля подписать (соглашение об ассоциации - УНИАН) при определенных условиях. Это значит - надо продолжать диалог, так, чтобы довести до подписания. Подход брюссельских структур, подход многих стран ЕС таков: надо стремиться к подписанию, но все страны знают о соответствующих условиях, на которых до этого можно дойти», - заявил Литвин.