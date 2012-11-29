Фюле верит, что Украина может подписать ассоциацию с ЕС через год

Комиссар ЕС по расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле верит в возможность подписания Соглашения об ассоциации с Украиной в ноябре 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Стокгольме во время выступления на Форуме гражданского общества и «Восточного партнерства».

«Я верю, что Вильнюсский саммит («Восточного партнерства» – УНИАН) может увидеть подписание Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всестороннюю зону свободной торговли с Украиной», - сказал он.

«Однако для того, чтобы это произошло, сильная приверженность Европейского Союза продолжать политическую ассоциацию и экономическую интеграцию с Украиной должна отражаться в определенных действиях украинского правительства и нового парламента по хорошо известным и неоднократно выраженным озабоченностям», - добавил Ш.Фюле.