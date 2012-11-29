Немецкие СМИ утверждают, что Тимошенко покупала западных журналистов

Такую информацию распространило немецкое издание Berliner Tageszeitung, на которое ссылается Укринформ.

Издание опубликовало материал, посвященный скандала вокруг найма британских пиарщиков для работы на "Батькивщину". Причем связующим звеном между партией и иностранцами, услуги которых противозаконно проплачивались через оффшорные компании, выступил ближайший соратник Тимошенко Григорий Немыря.

В этой связи издание анализирует летний всплеск критических публикаций в европейской прессе о "деле Тимошенко", ущемлении свободы слова и других "грехах" Украины. Эти публикации, наносящие ущерб репутации Украины и содержащие призывы к бойкоту чемпионата Европы по футболу в Украине, оказались совсем не случайными.

"Пол-Европы, в том числе Германия, истерически кричали о бойкоте Чемпионата", - пишет Berliner Tageszeitung. Издание объясняет большое количество статей о Тимошенко прямой сотрудничеством между ее партией и британской компанией Ridge Consulting.

По информации немецкой газеты, Ridge Consulting даже не скрывает своего сотрудничества с "Батькивщиной". "Была задача поднять узнаваемость партии и ее лидера после ее освобождения президентом в 2005 году. Результат - масштабная кампания в печатных и электронных СМИ, которая привела к тому, что Тимошенко вернулась на пост премьер-министра в 2007 году", - сообщается на официальном сайте компании. Специалист по стратегическим коммуникациям Ridge Consulting Нил Петти подтвердил, что лично выполнял PR-работу для "Батькивщины" в период до октября 2011 года.

По информации, имеющейся у издания Berliner Tageszeitung, лидеры "Батькивщины" оплатили и услуги ряда немецких журналистов. Газета отмечает, что главный герой скандала - Григорий Немыря - пока избегает общения с прессой и воздерживается от комментариев.