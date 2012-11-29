НБУ рекомендует не обращать внимания на прогнозируемый Кабмином курс валюты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Александр Арсенюк в четверг в ходе круглого стола.

В последние дни в СМИ появилась информация, что проект госбюджета на 2013 год будет рассчитан исходя из курса гривни на уровне 8,5 грн/долл.

«Это не прогноз, это просто технический показатель для расчета статей проекта государственного бюджета..., - сказал А.Арсенюк. - Берут такой показатель, который более или менее соответствует текущим тенденциям, который более-менее может отражать ситуацию, которая может быть с доходами и расходами по соответствующим статьям государственного бюджета».

Представитель НБУ также рекомендовал «на эту цифру не обращать внимания при принятии каких-либо собственных инвестиционных решений, решений по сбережениям, или в любой другой сфере».

Глава Совета Национального банка Украины Игорь Прасолов отметил важность этого показателя при бюджетном планировании, однако обратил внимание на чрезмерный интерес населения к перспективе курса национальной валюты, при этом другие факторы, которые влияют и характеризуют экономическую ситуацию (урожай, дефицит госбюджета и др.), не берутся во внимание.

«У нас сегодня все ориентируются, какой будет курс валюты на следующий год..., - сказал И.Прасолов. - А то, что наш народ так сильно обращает внимание на валютный рынок, - это … психология, сила привычки. Поэтому Национальный банк сегодня пытается проводить политику на снижение долларизации экономики и начинает предпринимать в этом практические шаги...».

В свою очередь советник председателя правления «Альфа-Банка» Роман Шпек отметил важность для бизнеса наличия реалистических макроэкономических прогнозов, в том числе, и прогноза по курсу национальной валюты, для планирования своей деятельности.

«Он (курс - УНИАН) интересует всех, потому что такая структура экономики и такое качество экономики, и цены привязаны...», - сказал Р.Шпек.

Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.