Оппозиция будет требовать полноценного обсуждения госбюджета

Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, он удивлен тем, что история с принятием законопроекта о государственном бюджете на 2013 год продолжается.

По словам Н.Томенко, «как известно, не так давно Кабинет министров якобы направил проект бюджета в Верховную Раду, который, как выяснилось, видели несколько человек в парламенте, и который пробыл на территории Верховной Рады не больше часа, а затем исчез».

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«Теперь правительство настроено рассмотреть и принять бюджет в период деятельности нынешней Верховной Рады (сначала планировалось на пленарной неделе с 20 по 23 ноября, теперь – в начале декабря), вместе с тем, опять-таки, никто из депутатов и экспертов его не видел», - отметил Н.Томенко.

Он добавил, что в средствах массовой информации уже неоднократно появлялась информация о том, что проект бюджета уже увидели эксперты Международного валютного фонда, о нем знают все правительственные чиновники и тому подобное. «Между тем, с ним не смогли познакомиться ни общественность, ни парламент», - подчеркнул Н.Томенко.

«Мы будем требовать рассмотрения бюджета по полноценной процедуре», - заявил вице-спикер, и заметил, что «перед этим нужно было бы заслушать информацию премьер-министра, председателя Счетной палаты, информацию о ситуации с выплатой средств через Госказначейство органам местного самоуправления и тому подобное».

«То есть, реально узнать о социально-экономической ситуации, которую уже даже такие руководители Партии регионов, как Анатолий Кинах, оценивают как серьезный кризис в экономике, а уже потом обсуждать и принимать бюджет на 2013 год», - отметил Н.Томенко.

«Поэтому понятно, что нынешний парламент может начать рассмотрение законопроекта о бюджете, заслушав информацию о нынешней ситуации, а окончательное решение должен принимать новый парламент, который и избрали для того, чтобы он определял параметры социально-экономической жизни Украины в 2013 году», - сказал Н.Томенко.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год» и передал в ВР.

15 сентября председатель Верховной Рады Владимир Литвин вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

22 сентября премьер-министр Н.Азаров заявил, что проект бюджета на 2013 год будет улучшен правительством за счет увеличения доходной части и подан для принятия Верховной Раде нового созыва, поскольку нынешний состав парламента технически не сможет принять документ за оставшиеся два рабочих дня.

1 октября на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента председатель ВР В.Литвин сказал, что Верховная Рада рассмотрит доработанный правительством проект государственного бюджета на следующий год в ноябре-декабре 2012 года.