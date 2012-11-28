Ефремов предлагает мажоритарщикам, если было давление, выйти с заявлением

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил сегодня на брифинге.

В частности, А.Ефремов сказал: «У меня заявления 223 народных депутатов, которые подали заявления в нашу фракцию». При этом он заверил, что никто никого не уговаривал и некоторые депутаты еще во время избирательной кампании выразили желание в следующем составе Верховной Рады работать во фракции Партии регионов.

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При этом А.Ефремов опроверг все слухи, что якобы на некоторых депутатов оказывалось давление, чтобы они вошли в провластную фракцию. «Если есть какие-то подтверждения, то я предлагаю этим людям публично на пресс-пойнте об этом рассказать и сказать, кто им угрожал», - сказал он.

По словам А.Ефремова, в действительности подобные утверждения не имеют под собой никакого основания.