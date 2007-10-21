Ющенко откроет заседание Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы

22 октября в 9-00 состоится заседание Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы. В официальной церемонии открытия мероприятия примет участие Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Ющенко. В повестку дня заседания Совета министров обороны ЮВЕ включены отчеты о деятельности Координационного комитета СМО ЮВЕ и Политико-военного Руководящего комитета СМО ЮВЕ за 2007 год и о деятельности многонациональной бригады SEEBRIG, выступления представителей Объединенных командований НАТО «Неаполь» и «Брунссум». (гостиница «Хаятт Ридженси»).