Акция для привлечения внимания чиновников и общественности к свалкам города и области

29 ноября 2012 года

14.00 - 15.00

г.Киев, ул. Урицкого, 35

В четверг, у здания Министерства экологии и природных ресурсов Украины, состоится акция, направленная на привлечение внимания чиновников и общественности к свалкам города и области. В рамках мероприятия состоится показ театрализованного блокбастера "Гости из будущего", который пройдет интерактивно.

Наши праправнуки из другого времени пройдут шествием от улицы Крещатик до площади Льва Толстого, прокатятся на маршрутном такси и завершат ход под министерством.

Специальный гость мероприятия - крутой супергерой современности Человек-бутылка. Именно он вручит чиновникам от экологии петицию творческих людей города и страны относительно состояния свалок.

Перфоманс организуют общественная инициатива "Умное будущее" и художественная группа BFG.

Координатор акции - Геннадий Фисун (066) - 812 - 56 - 54

kipchakia@gmail.com