Жвания намерен присоединиться к Партии регионов

«Как самовыдвиженец я избирался в одесском округе, и я шел при поддержке Партии регионов. Я не был выдвинут от партии, но я шел с поддержкой Партии регионов. Поэтому я буду думать, размышлять и говорить, но, вероятнее всего, я войду в большинство, чтобы не было никаких интриг и чтобы об этом много не говорили», - заявил Д.Жвания.

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября член фракции Партии регионов Михаил Чечетов заявил, что ПР сможет сформировать в парламенте «единоличное большинство», поскольку 40 мажоритарщиков-самовыдвиженцев написали заявления о вступлении во фракцию ПР.