Сегодня ВАСУ рассмотрит иск Компартии к ЦИК

Сегодня в 14.00 Высший административный суд Украины рассмотрит исковое заявление кандидата в народные депутаты от Коммунистической партии Украины Сергея ГМЫРИ к Центральной избирательной комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВАСУ.

Как сообщал УНИАН, 17 октября кандидат в народные депутаты от КПУ Сергей ГМЫРЯ обратился в Высший административный суд с исковым заявлением о признании противоправными действий Центральной избирательной комиссии относительно установления результатов выборов. С.ГМЫРЯ также просил суд запретить газетам «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр» публиковать результаты парламентских выборов до решения дела по существу.

В тот же день ВАСУ вынес решение, которым запретил Центризбиркому официально обнародовать результаты выборов в газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр» в обеспечение иска С.ГМЫРИ.