Бойко говорит, что надо иметь гарантированные объемы транзита во время «Потоков»

Для Украины принципиально важно иметь гарантированные объемы транзита газа из России в Европу через свою территорию в условиях строительства газопроводов - Южного и Северного потоков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в понедельник, 26 ноября, в комментарии журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

«Для нас принципиально важно иметь гарантированные объемы транзита. Это для любой страны важно, и мы не исключение. Особенно в условиях, когда Российская Федерация строит газопроводы, создающие избыточные транзитные мощности», – сказал Ю.Бойко.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» - South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF - по 15%.

«Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.