МИД: Бесплатные польские визы будут экономить украинцам до 4 млн евро

19:33, 29 августа 2012
Политика
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Отмена Польшей платы за национальные долгосрочные визы позволит украинцам сэкономить до 4 млн евро в год.

Польские визы станут бесплатными с середины сентября

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В сообщении напоминается, что 15 сентября 2012 г. вступает в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша об отмене оплаты за оформление национальных (сроком действия более трех месяца) виз.

Отмена оплаты в размере 20 евро за национальные долгосрочные визы (типа «D»), которых польской стороной только в 2011 году было выдано более 200 тысяч, позволит гражданам Украины экономить в среднем до 4 млн евро в год.

При этом в Департаменте информполитики отметили, что «недавнее решение кипрской стороны о либерализации визового режима с нашим государством, а теперь – еще одной страны члена Евросоюза, нашего стратегического партнера Польши является результатом работы внешнеполитического ведомства Украины по выполнению поручения Президента Украины по обеспечению права наших соотечественников на свободу передвижения».

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