Азаров говорит, что найдет компромисс в переговорах с ВТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил сегодня, в ходе встречи с представителями Федерации работодателей Украины.

«Мы сейчас ведем конкретные переговоры и пытаемся найти компромиссные решения. И я думаю, что мы этого достигнем », - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что переговоры о присоединении Украины к ВТО продолжались 16 лет, в разные годы разные правительства согласовали «не лучшие» условия присоединения к секторальным соглашениям, в результате присоединение состоялось «в целом на недостаточно выгодных для нашего государства условиях».

Именно поэтому, отметил премьер, Украина инициировала пересмотр большого количества позиций по присоединению к ВТО.

Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию.

Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке ко вступлению в Таможенный союз.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.