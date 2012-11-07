ВР подняла пошлины на почти 100 видов товаров

Законопроект был подан народными депутатами Виталием Хомутынником, Андреем Пинчуком, Василием Горбалем и Олегом Царевым (все — Партия регионов).

В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению из него были изъяты многие товарные позиции, пишет КоммерсантЪ-Украина.

По словам одного из авторов документа Виталия Хомутынника, после консультаций с деловыми ассоциациями было принято решение не повышать ставки на продовольственные товары (1-24 товарные группы по УКТВЭД), химическую продукцию, пластмассы и полимерные материалы (группа 38-39), а также на оборудование и механические приспособления (группы 84-85).

Даже после коррекции документ все еще предусматривает изменение таможенных ставок на почти сто товарных кодов. Среди них минеральные продукты (группы 25-26), продукты органической и неорганической химии (29, 31,32, 34,35,37), изделия из резины (40) и пробки (45), строительные материалы (68-70), продукция металлургии (71-73 и 82) и машиностроения (84-90). Такие изменения, по словам авторов законопроекта, позволят увеличить в 2013 году бюджетные поступления на 500 млн грн.

По словам первого заместителя главы комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Сергея Терехина, такие инициативы нарушают обязательства Украины перед ВТО. "Существует обязательство не повышать уровень средневзвешенного тарифа. Для нас максимальный уровень средневзвешенного тарифа составляет 3,44%, в то время как такой законопроект приведет к его превышению",— объяснил он. Это может привести к санкциям в отношении украинского экспорта.