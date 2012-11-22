Луценко не знает, куда его отвезут после суда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после завершения сегодняшнего судебного заседания.

«В прошлый раз в такой же ситуации меня оставили в СИЗО на несколько дней и отвезли уже после зачитывания полного заключения. Теоретически могут этапировать и в Менскую колонию, хотя какая разница – здесь главное, что не домой», - сказал Ю.Луценко.