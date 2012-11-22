Луценко не знает, куда его отвезут после суда
12:54, 22 ноября 2012Политика
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Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко не знает, куда отвезут его после заседания Апелляционного суда Киева: в колонию или в СИЗО.
Юрий Луценко: какая разница куда, если не домой...
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после завершения сегодняшнего судебного заседания.
«В прошлый раз в такой же ситуации меня оставили в СИЗО на несколько дней и отвезли уже после зачитывания полного заключения. Теоретически могут этапировать и в Менскую колонию, хотя какая разница – здесь главное, что не домой», - сказал Ю.Луценко.
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