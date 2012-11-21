ЦИК зарегистрировала еще 65 новых нардепов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании Комиссии.

В частности, ЦИК зарегистрировала 7 народных депутатов, которые избраны по избирательному списку Партии регионов, в том числе певицу Таисию Повалий (№2 в списке), сына убитого в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня – Артема Щербаня (№57) и представителя Президента в ВР Юрия Мирошниченко (№39).

Временные удостоверения депутатов также получат 17 представителей ВО «Батьківщина», в том числе Александр Абдуллин (№28 в списке), Роман Забзалюк (№31), Валерий Кальченко (№51), Иван Кириленко (№15), Руслан Князевич (№37), Геннадий Москаль (№32), Леся Оробец (№26), Андрей Павловский (№44), Андрей Пышный (№19), Юрий Стець (№63), Виктор Швец (№40), Андрей Шевченко (№33) и другие.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала 41 народного депутата, которые избраны в одномандатных избирательных округах, в том числе 21 депутата – выдвиженца Партии регионов, 11 – ВО «Батьківщина», 8 – самовыдвиженцев и 1 представителя партии «Единый центр».

В частности, от Партии регионов зарегистрированы народными депутатами сестра главы Администрации Президента Юлия Лёвочкина (округ №6, Крым), Григорий Калетник (округ №18, Винницкая обл.), Валентин Ландик (№43, Донецкая обл.), Николай Левченко (№44, Донецкая обл.) и другие.

ЦИК зарегистрировала народными депутатами представителей партии «Батьківщина» Владимира Бондаренко (округ №219, Киев), Ксению Ляпину (округ №216, Киев), Сергея Терехина (округ №211, Киев), Александра Черноволенко (округ №220, Киев), Владимира Яворивского (округ №213, Киев) и Николая Катеринчука (округ №13, Винницкая обл.).

ЦИК также зарегистрировала народными депутатами самовыдвиженца Игоря Палицу (округ №22, Волынская обл.), представителя партии «Единый центр» Василия Петёвку (округ №72, Закарпатская обл.) и самовыдвиженцев Антона Киссе (округ №142, Одесская обл.) и Николая Рудьковского (округ №210, Черниговская обл.).

Все зарегистрированные народные депутаты получат временное удостоверение народного депутата, а после принесения ими присяги – постоянные удостоверения и соответствующие нагрудные знаки.

Таким образом, по состоянию на 21 ноября, ЦИК зарегистрировала 167 из 445 народных депутатов, избранных в Верховную Раду Украины на выборах 28 октября.