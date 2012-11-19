В Украине официально появились 46 «новых» депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК.

В частности, регистрацию получили 25 народных депутатов, которые баллотировались по избирательному списку Партии регионов, в том числе Николай Баграев (№51), Тариел Васадзе (№36), Екатерина Ващук (№45), Александр Ефремов (№5), Олег Зарубинский (№38), Юрий Иванющенко (№24), Анатолий Кинах (№59).

Кроме того, народными депутатами зарегистрированы Павел Корж (№66), Александр Кузьмук (№43), Владимир Рыбак (№10), Григорий Смитюх (№49), Виталий Хомутинник (№23), Игорь Шаров (№16) и другие.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала 18 народных депутатов, которые баллотировались от Партии регионов в одномандатных избирательных округах. В частности, народными депутатами зарегистрированы Виталий Журавский (округ №66 Житомирская обл.), Александр Онищенко (округ №93 Киевская обл.), Юлий Иоффе (округ №112 Луганская обл.), Ирина Бережная (округ №169 Харьковская обл.), Ирина Горина (округ №179 Харьковская обл.).

Также регистрацию получили представители ПР Дмитрий Святаш (округ №170 Харьковская обл.), Александр Фельдман (округ №174 Харьковская обл.), Антон Яценко (округ №200 Черниговская обл.) и Вадим Колесниченко (округ №225 г. Севастополь).

Кроме того, ЦИК зарегистрировала трех народных депутатов, которые баллотировались в Верховную Раду путем самовыдвижения в одномандатных избирательных округах, в том числе Игоря Рыбакова (округ №207 Черниговская обл.), Ивана Куровского (округ №209 Черниговская обл.) и Виктора Развадовского (округ №67 Житомирская обл.).