Азаров призывает не верить профильному министру

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Сейчас распространяются слухи, будто правительство собирается взимать с населения пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг в размере 300% от задолженности. Хочу успокоить наших людей. Не верьте слухам», - сказал глава правительства.

При этом он посоветовал министрам не давать повода для слухов и высказываться корректнее. «Мнение отдельных министров не всегда является мнением правительства. Помните об этом», - сказал премьер-министр, обращаясь к членам правительства.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальном хозяйстве» (о начислении пени за несвоевременное и/или не в полном объеме внесение платы за жилищно-коммунальные услуги). Документом предлагалось установить пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, которая начисляется за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга. В ноябре министр Анатолий Близнюк заявлял, что Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено определиться с размером пени за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги.

«...Сейчас мы ведем разговор о том, сколько начислять — 100%, 200%, 300% долга. Однако окончательное решение будет сформулировано в законопроекте и вынесено на рассмотрение ВР», - сказал министр 14 ноября.