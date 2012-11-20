Украинский правозащитный альянс обвиняет Немырю во лжи

Как сообщает УКРИНФОРМ, об этом в понедельник 19 ноября заявил президент Ассоциации "Украинский правозащитный альянс" Сергей Демченко, комментируя сообщение пресс-секретаря Немыри Натальи Лысовой, которая опровергла существование иска против экс-вице-премьера.

"Наш иск к Григорию Немыре действительно принят к производству Подольским райсудом. У меня вызвали удивление возражения пресс-секретаря Григория Михайловича против существования этого иска. Экс-государственному служащему такого уровня не стоило бы отрицать очевидные факты", - сказал Демченко.

Председатель УПА также сообщил, что запросы к Григорию Немыре касались услуг, которые предоставлялись политической партии "Батькивщина" иностранными компаниями, а также фактов оплаты счетов, выставленных лично на Немырю, иностранными фирмами, зарегистрированными в оффшорных зонах, среди которых есть и фирма, связанная с кораблем Фаина, незаконно перевозившим оружие в Южный Судан.

"Подача иска вызвана исключительно невыполнением Г.Немырей требований Закона Украины "О доступе к публичной информации", а именно, непредоставлением ответа на наши информационные запросы по указанным вопросам. Именно сокрытие Немырей информации, которая имеет статус публичной, и заставила "Украинский правозащитный альянс" обратиться в суд и вынести эти вопросы в плоскость открытого судебного процесса", - сказал Демченко.

Он подчеркнул, что УПА обратится также к ответственным международным организациям, чтобы выяснить происхождение средств, которыми оплачивались счета британской компании, адресованные Григорию Немыре.

"Кроме этого, мы направили информационные запросы британской компании Ridge Consulting Limited по услугам, за которые на имя Немыри - тогдашнего вице-премьер-министра Украины, выставлялись счета на сотни тысяч английских фунтов. В случае непредоставления этой компанией запрашиваемой информации будет инициирован аналогичный судебный процесс в Великобритании. Кроме того, деньги иностранного происхождения, которыми оплачивались счета Немыри, подлежат безусловной проверке организациями ГРЕКО (группа государств по борьбе с коррупцией) и ФАТФ (международная межправительственная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Надеемся, что действия этих международных организаций Григорий Немыря уже не будет называть "черным пиаром", - заявил Демченко.

Как известно, Подольский районный суд Киева, рассмотрев исковое заявление Ассоциации "Украинский правозащитный альянс" относительно Немыри Григория Михайловича, постановил открыть производство по этому иску.

16 ноября, пресс-секретарь Немыри Наталья Лысова назвала "черным пиаром" информацию о существовании иска ассоциации "Украинский правозащитный альянс" к Немыре и опровергла существование этого иска.