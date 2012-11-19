В Донецке битами избили главного героя фильма о детском труде на шахтах

Об этом "ОстроВу" сообщил председатель общественной организации СОГ «Трудовое движение «Солидарность» Константин Ильченко.

«Пока мы не знаем подробностей, но известно, что после этого фильма у Юры начались сложности с местным населением – после показа фильма в Снежном закрыли копанки. Один благотворительный фонд даже предлагал Юре переехать в Харьков. Но он не согласился, поскольку в семье и за мать и за отца... Мы ему говорили : «Юра, если будут проблемы, звони, и Николай Кузьмич (Козырев, председатель областной организации Комитета защиты конституционных прав и свобод граждан – авт.) тоже говорил ему. И вдруг – вчера мне сообщили…», - рассказал К.Ильченко.

Теперь парню требуется операция, которая стоит 10000 грн., также на предоперационное обследование необходимо найти еще 1500 грн.

Как сообщал УНИАН, 26 марта фильм эстонского режиссера Марьяны Каат «Шахта № 8», который рассказывает об эксплуатации детского труда на нелегальных шахтах Донецкой области, был запрещен к показу на Фестивале документального кино в Киеве. Главный герой фильма - подросток из неблагополучной семьи, который вынужден идти работать на «копанку», чтобы прокормить своих сестер.

Фильм был снят с фестивального показа по инициативе его украинского сопродюсера Елены Фетисовой. Причем состоялось это всего за несколько часов до презентации. Украинский сопродюсер фильма Е.Фетисова внезапно назвала свое же кино «постановочным и не соответствующим жанру». Такой ход, по мнению эстонской стороны, выглядит весьма странным, поскольку раньше ничего подобного Е.Фетисова не заявляла, и наоборот, будучи продюсером, имела намерение распространять фильм в Украине.