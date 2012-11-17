Янукович поздравил студентов с их праздником

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент в своем поздравлении отметил, что «студенческие годы - лучший период жизни, преисполненный незабываемых моментов и ярких впечатлений».

«Студенческая молодежь выделяется творческим мышлением, бескомпромиссностью, неравнодушной жизненной позицией и здоровым максимализмом, оставаясь прогрессивной частью общества, для которой нет ничего недостижимого», - подчеркнул глава государства.

Обращаясь к студенчеству, В.Янукович отметил: «Вы - надежда страны, будущая интеллектуальная элита нации, которая способна обеспечить в дальнейшем социально-экономическое развитие и духовное обогащение нашего государства».

Президент пожелал студентам успехов в учебе, оптимизма и вдохновения для новых свершений во имя Украины.