Янукович поздравил студентов с их праздником
Президент Украины Виктор Янукович поздравил студентов высших учебных заведений Украины по случаю Международного дня студента и пожелал, чтобы ощущение радости студенческих лет оставалось с ними надолго.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент в своем поздравлении отметил, что «студенческие годы - лучший период жизни, преисполненный незабываемых моментов и ярких впечатлений».
«Студенческая молодежь выделяется творческим мышлением, бескомпромиссностью, неравнодушной жизненной позицией и здоровым максимализмом, оставаясь прогрессивной частью общества, для которой нет ничего недостижимого», - подчеркнул глава государства.
Обращаясь к студенчеству, В.Янукович отметил: «Вы - надежда страны, будущая интеллектуальная элита нации, которая способна обеспечить в дальнейшем социально-экономическое развитие и духовное обогащение нашего государства».
Президент пожелал студентам успехов в учебе, оптимизма и вдохновения для новых свершений во имя Украины.