Янукович вспомнил, как был студентом и боролся с соблазнами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи со студенческими лидерами, которая состоялась в Администрации Президента.

По словам главы государства, очень важно услышать мнения и инициативы молодежи по поводу будущего развития страны. «Очень важно услышать инициативы на будущее, что молодежь считает неправильным, что удачным, очень важно, потому что мы идем путем модернизации, а это болезненный процесс», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что любые изменения всегда создают неудобства, и когда реформы касаются непосредственно людей, очень важно, чтобы люди понимали, зачем это делается. Он привел пример реформ в сфере медицины и образования. В частности, В.Янукович рассказал, что сегодня власть провела пилотные проекты по укрупнению медицинских заведений и школ в селах. Но люди очень часто не воспринимают то, что больницы укрупняются для предоставления более эффективной помощи, поскольку привыкли, что больница рядом, хотя она и практически не работает, отметил он. «Потому любые реформы, которые мы начинаем, нужно понимать, что они носят болезненный характер», - сказал Президент.

Он выразил убеждение, что нужно «постоянно сверять часы» относительно молодежной политики, которую проводит государство. Он отметил, что сегодня в Украине учится более 2 млн студентов. "Это даже не армия, потому что армия у нас намного меньше», - пошутил В.Янукович. Он подчеркнул, что сегодня власть должна думать, как обеспечить молодого человека первым рабочим местом, а также жильем. Он сказал студенческим лидерам, что хорошо понимает проблемы молодежи, поскольку у него взрослые сыновья, которые еще недавно были студентами. «Да и сам я еще помню, как был студентом. Это жизнь. В жизни никогда не бывает все очень гладко, в жизни нужно привыкать к определенной борьбе. В том числе с собой, себя нужно побороть: рано вставать не хочется, много учиться, другого хочется – развлечений, удовлетворения тех потребностей, в которых нуждается душа на том или ином этапе. Так или нет?», - спросил Президент у студентов. Он подчеркнул, что со временем молодые люди взрослеют, но никогда нельзя останавливаться, нужно совершенствоваться. «Если мы не будем совершенствоваться, мы никогда не достигнем цели, должен все время быть прогресс, движение вперед», - сказал В.Янукович.