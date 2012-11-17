В Госдепе США считают, что ситуация с Тимошенко - позорная

Об этом в интервью ZN.UA заявила специальный посол по глобальным женским проблемам Госдепартамента США Мелани Вервир.

Комментируя ситуацию, в которой сейчас оказалась Тимошенко, Мелани Вервир сказала: «Я считаю, что это позорно! Если говорить о случае с Юлией Тимошенко, то как можно было организовать процесс таким образом, чтобы он не отвечал никаким международным стандартам? »

«Ее бросили в тюрьму, проигнорировав соответствующие процедуры, которые нужно выполнить. И это колоссально навредило Украине », - подчеркнула представитель Госдепа США.

По словам Вервир, в США, в ЕС и вообще в мире отмечают, что ситуация с заключением Тимошенко в Украине неприемлема. «Это ошибка. Ужасный символ! Не думаю, что можно навести хоть какой-то аргумент, который помог бы с этим смириться », - подчеркнула она.