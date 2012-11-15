Депутаты: самовыдвиженцы, вероятно, создадут свои фракции

Об этом в интервью газете "День" (№ 207 от 14 ноября) заявил член фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Соболев.

По его словам, большинства сейчас нет ни у Партии регионов с коммунистами, ни у оппозиции.

«Я думаю, Янукович себе даже в страшном сне не мог представить, как себя будут вести независимые мажоритарщики, которые прошли в парламент не при поддержке Партии регинов, а вопреки Администрации Президента... Мы знаем четко тех людей, которые никогда не пойдут в Партию регионов. Из 45 самовыдвиженцев, которые прошли в парламент, мы таких насчитываем минимум половину. Они не пойдут в Партию регионов», - уверен С.Соболев.

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По его словам, новый состав Верховной Рады будет очень сложным, и это покажет буквально первое заседание парламента.

С.Соболeв прогнозирует, что значительная часть мажоритарщиков попробуют создать свою отдельную группу.

Он уточнил, что сегодня можно говорить о четырех таких группах - «группа Порошенко», «группа Балоги», «группа Жеваго» и «группа Еремеева». «Они не будут танцевать под дудку Партии регионов», - подчеркнул С.Соболев.

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В новой Верховной Раде будет создана группа или фракция из депутатов-самовыдвиженцев.

Об этом заявила самовыдвиженец по округу №63 в Житомирской области Анжелика Лабунская в эфире 5 канала.

"Должности не предлагают, действительно ведутся переговоры", - цитирует Украинская правда.

"Я думаю, что будет создана группа, может фракция, дай Бог, депутатов-самовыдвиженцев", - ответила Лабунская на вопрос: куда пойдет Константин Жеваго, который тоже избран депутатом.