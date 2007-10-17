Тимошенко «с большим удовольствием» проголосует за Кириленко

Председатель Верховной Рады Украины будет избран в первый день работы парламента. Об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом она отметила, что необходимо избрать руководство парламента, чтобы можно было принимать законы.

На вопрос, в первый ли же день будет избираться и первый заместитель и заместитель председателя ВР, Ю.ТИМОШЕНКО ответила, что коалиция готова рассматривать вопрос относительно избрания на должность заместителя председателя ВР представителя оппозиции.

Лидер БЮТ отметила, что после избрания Вячеслава КИРИЛЕНКО председателем ВР в парламенте будут приняты пакетом законопроекты по процедуре ad-hoc.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что этой процедурой предусмотрено голосование по отдельной процедуре по тому или другому вопросу (вне регламента).

По ее убеждению, никаких регламентных препятствий для принятия в пакете 12 законопроектов, который предлагает коалиция, нет. При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, если есть политические препятствия, то коалиция готова с оппозицией обсудить вопросы, касающиеся, в частности, нормы закона об оппозиции и относительно местных органов власти.

Лидер БЮТ также отметила, что если оппозиция не поддержит законопроекты, которые касаются отмены депутатской неприкосновенности и отмены льгот, то коалиция сама проголосует за эти законопроекты. «Мы проголосуем без них», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что БЮТ «с большим удовлетворением» проголосует за кандидатуру В.КИРИЛЕНКО на должность председателя ВР. Ю.ТИМОШЕНКО считает, что «это прекрасная кандидатура», которая была предложена блоком НУ-НС.

В.КИРИЛЕНКО, в свою очередь, отметил, что все разговоры, которые ведутся со стороны оппонентов о том, что могут быть не поддержаны кандидатуры на должность председателя ВР или премьер-министра Украины, направлены на то, чтобы «покачнуть достоинство» БЮТ и НУ-НС. Он отметил, что имел достаточно продолжительную встречу, в частности с Юрием ЕХАНУРОВЫМ, и вся фракция НУ-НС будет голосовать за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом В.КИРИЛЕНКО отметил, что никаких групп в блоке НУ-НС, выступающих против существующих на сегодня договоренностей, нет . Он отметил, что все 100% членов коалиции проголосуют за кандидатуры председателя ВР и премьер-министра Украины на сессии парламента.