Тимошенко и Кириленко обнародовали соглашение о коалиции

Блок Юлии Тимошенко и блок "Наша Украина - Народная самооборона" на пресс-конференции обнародовали текст соглашения о создании парламентской коалиции в Верховной Раде VI созыва. Демократическая коалиция будет стабильной, и блок “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ положительно проголосуют за кандидатуры премьер-министра и председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, фракции этих двух блоков дадут необходимые голоса при избрании премьер-министра Украины и председателя ВР.

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, также в парламенте будет 228 голосов депутатов при голосовании за важные законопроекты. Она отметила, что в мире есть примеры, когда коалиция имела преимущество в 1-2 голоса и работала успешно.

По ее словам, сегодня представители Партии регионов говорят, что никогда не будет сформирована демократическая коалиция, но она уже сформирована.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что раньше представители Партии регионов говорили о том, что досрочные парламентские выборы не состоятся, но они состоялись.

Лидер БЮТ категорически заявила, что коалиция «будет стабильной».