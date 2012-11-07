В Николаевской ОГА объяснили, за что уволили «победителя» выборов Травянко

Председатель Николаевской областной государственной администрации Николай Круглов подписал распоряжение об освобождении Виталия Травянко от должности своего заместителя.

Об этом сообщается на сайте Николаевской ОГА.

«После возникновения конфликтной ситуации вокруг результатов голосования на избирательном округе №132, с целью прекращения политических спекуляций относительно должности заместителя председателя облгосадминистрации, которая якобы отдавала преимущество одному из кандидатов и интерпретировалась оппонентами как привлечение админресурса, председатель облгосадминистрации Николай Круглов подписал распоряжение об освобождении Травянко Виталия Ивановича от должности заместителя председателя облгосадминистрации, по согласованию сторон», - говорится в сообщении.

Губернатор направил соответствующие представления в Администрацию Президента Украины и Кабинет министров Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 ноября, на официальном сайте Президента Украины обнародована информация о том, что Виктор Янукович принял решение об освобождении от должности заместителя председателя Николаевской ОГА В.Травянко.

Справка УНИАН. В.Травянко как кандидат от Партии регионов баллотировался на выборах в Верховную Раду в скандально известном округе № 132 (Первомайск, Николаевской области). Суд признал его победителем в этом округе. Согласно данным ЦИК, В.Травянко поддержали 39,97% избирателей.

Вместе с тем оппозиция заявила о грубой фальсификации результатов голосование в округе в пользу провластного кандидата В.Травянко.

По их данным, кандидат от оппозиции в округе № 132 Аркадий Корнацкий опережает В.Травянко почти на 5 тыс. голосов.

Между тем ЦИК 5 ноября приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах в пяти одномандатных округах, среди которых и округ № 132.

6 ноября Верховная Рада Украины рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в пяти одномандатных округах - №№ 94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194 (Черкассы), 197 (Канев, Черкасская область) и 223 (Киев).